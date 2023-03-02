南韓影帝劉亞仁近日先後被爆出涉嫌使用藥物異丙酚（俗稱牛奶針）、大麻、古柯鹼、K他命等四種毒品，對此，他下周將會以嫌疑人身分前往警局接受調查，而他過去疑似「染毒」的片段也被翻出，其中他兩年前出席記者會時的怪異表現，引起專家懷疑「是不是這時就有毒癮了呢？」

마악류인 프로포폴과 대마 투약 의혹을 받고 있는 배우 유아인 씨가 또 다른 마약류를 투약한 정황이 확인됐습니다. 유 씨의 모발에서 코카인 등이 추가로 검출된 건데요. 경찰은 이르면 다음주 유 씨를 소환할 예정입니다.https://t.co/KDGbqru0Bp — TV조선 뉴스 (@TVChosunNews) March 1, 2023

韓媒《YTN》昨1日翻出劉亞仁2021年11月出席記者會的片段，當中可見劉亞仁被問及自己的優點時，他先是露出詭異笑容，思考片刻後回答「我的優點，優點可能就是毫無畏懼地向前衝撞吧？」而整段採訪中也可發現他經常將雙眼瞪大、皺眉，另外，說話時斷句斷點奇怪、用詞反覆，似乎表現有些怪異。

對此，該媒體也在節目中請來韓國刑警法務政策研究員進行分析，他認為，劉亞仁表情誇張及說話反覆這兩點，是染毒的經典特徵，更直言「我想會不會是這時就有毒癮了呢？」節目播出後，也引發韓國網友討論，且在看過影片之後也紛紛表示確實有些奇怪。

劉亞仁兩年前出席記者會經常露出怪異表情。（影片嵌入自YTN YouTube）

事實上，在劉亞仁爆出濫用藥物後，就有網友翻出劉亞仁7年前參加頒獎典禮的片段，劉亞仁上台發表感言時表情也相當浮誇，聲音也十分顫抖，當時多數人以為是他是因得獎而激動，如今爆出吸毒，過往種種行為怪異的片段被挖出後引起網友熱議。

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