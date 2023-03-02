台中市中區某診所鍾姓醫師助理，去年7月在診所外遭64歲許姓街友持美工刀朝頭頸部畫傷，鍾男當場血流如注、鮮血染紅白袍，造成多處撕裂傷；據悉，鍾曾送食物和水給許男，未料許行凶當時疑精神不穩犯案，法官參酌其精神鑑定報告，依殺人未遂判處7年10月徒刑，可上訴。

檢警調查，許姓男子當時持尖刀畫傷鍾姓醫師助理，造成鍾嘴唇、臉頰及後頸撕裂傷，當場血流如注，立刻送醫院接受深部複雜創傷處理、神經修補等，手術縫80針後，挽回性命。

檢警調查，許男犯案後喃喃自語喊「反攻大陸」、「解救同胞」等語，疑精神狀態不佳情況，查扣其犯案用美工刀，因行為涉不確定之殺人故意，有再次犯案之高度風險，檢方依殺人未遂罪嫌起訴，聲請羈押獲准並建請強制就醫。

許辯稱，因罹患憂鬱症吃藥30多年，因友人說「1位泰國醫師有技術能不吃藥治中樞神經，後來被耳鼻喉科診所學走」，才憤而持刀刺殺鍾男。

許的公設辯護人稱，許男以往精神鑑定，其行為時因精障或其他心智缺陷，行為能力顯著降低，請求依刑法第19條減刑。另為弱勢族群、處境堪憐，因精神疾病幻想而防衛殺人，請求依刑法第59條情堪憫恕減刑。

一審法官認為，許嫌的犯案動機很明確，預謀犯案辨識能力未降低，光天化日之下，竟在人來人往的大街道上殺人，最後依殺人未遂罪判許7年10月，可上訴。