恆生科技股指數跌逾1%，蔚來上季虧損擴大，股價重挫近12%，跌幅最大；其次為嗶哩嗶哩和萬國數據跌逾7%。攜程集團漲2.26%，表現最佳。

阿里巴巴跌3.9%，在藍籌股中表現最差。

兩會題材發酵，A股「中字頭」股票受到追捧，中交建、中鐵、中鐵建、中國中車、中國能源建設、中國中冶等相關港股亦全面走強。

華興資本跌1.2%，《華爾街日報》報導，知情人士透露上月失聯的華興資本董事長包凡因涉及公司某前高管的腐敗調查，已被中國當局拘留，目前無法確定北京當局是否將正式逮捕或起訴他。