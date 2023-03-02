每年9月28日教師節只紀念不放假，近日有立委提出教師節應該要放假，全國教育產業總工會今天發布新聞稿指出，支持教師節應該放假；而如果不放假，就請取消教師節。

對於有立委主張教師節應該放假，全教產表示樂觀其成，他們認為，如果真能將這個節日實際還給教師，除了能讓全國教師覺得有被尊重，政府也起帶頭作用，讓整個社會對老師有更多的尊重，老師也能更努力提昇教學效果。

基層教師反應，老師每年都要自己規畫慶祝自己的教師節，覺得很累，教師節當天又常常像小動物一樣、當奇怪活動的主角，連謝謝任課老師的點心、卡片都是要由各班導師來處理，若使用用班費還要被議論紛紛。他們認為，如果教師節不放假，那就應該取消教師節。

另外，全教產指出，五一勞動節，只有適用勞基法的勞工放假，勞工父母的小孩卻不能放假，而且還要上學上課，形成「一家兩制」的現象，且勞工家庭的小孩上下學必須由勞工父母接送，這形同在懲罰勞動家庭的父母，不能在勞動節當天安心的去慶祝勞動節，並與自己的子女共享天倫之樂。

全教產說，五一勞動節當天的差別式放假，也衍生了一些社會問題。以幼兒園教保人員為例，教師和幼兒不適用勞基法而不能放假，教保員和助理教保員為契約進用，適用勞基法，但五一勞動節當天，因為幼兒園人力有限，大多數教保員和助理教保員都不敢放假，因為一旦放假，勢必增加其他教師或自動來加班教保員的工作量，事後的補休也不易，雇主給的加班費也不乾不脆。

此外，五一勞動節當天，某些負責學校相關業務之勞工（例如供應營養午餐、幼兒點心的餐廚人員）也因學生要上課，被迫加班，無法好好放假來慶祝自己的節日。

全教產呼籲立法委員推動修法：五一勞動節全國放假一天，不要再出現勞動節放假有「一家兩制」，避免懲罰有孩子的勞工父母的怪異現象，讓全國受僱者享有更好更優質的勞動條件。