中央流行疫情指揮中心日前祭出「疫苗加一」催種活動，希望民眾在今年3、4月追加一劑新冠疫苗。監察院昨天表示，應加速新冠疫苗預防接種受害救濟審查進度，以維持民眾接種疫苗的信心。目前還有將近6000件等待審查，國民黨立委楊瓊瓔質疑，依照目前進度，民眾可能得等3年才能得到答案，盼衛福部盡速加快審查。

監察院昨天（1）要求行政院督促衛福部，對於新冠疫苗相關事項進行檢討改善。新聞稿內容指出，新冠疫苗多採用緊急授權方式上市，在安全性及有效性存有風險，民眾於接種疫苗後發生不良反應，因有時序上之關聯，難免懷疑與接種疫苗有關，疾管署允應加速新冠疫苗預防接種受害救濟審查進度，釐清個案傷病或死亡與施打疫苗之關聯性，使受害民眾迅速獲得合理之補償，維持對接種疫苗之信心，以利防疫政策之推動。

薛瑞元今天在立法院衛環委員會表示，新冠疫苗受害救濟目前陸續收案7000多件，已完成1600多件審查；目前已增加審查委員人力，每個月召開兩次會議，每次審查100多件。但楊瓊瓔質疑，每個月只審200多件，現在還有將近6000件，豈不是要30個月才能審完？而且案件還會持續增加，民眾可能要等3年才能得到答案！

楊瓊瓔強調，不僅等待審查結果的民眾苦等，也會影響大眾對於疫苗接種的信心，憂心、恐慌到底還要不要打，請衛福部盤點，需要多少時間加速審查，同時具備嚴謹性。對此薛瑞元回應，預計2個月內增加審查速度。