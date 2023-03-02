台南地檢署偵辦台南市正副議長賄選案今起訴邱莉莉等10人，台南市長黃偉哲上午到麻豆出席活動，對於媒體詢問此事，他僅簡單回答：「尊重司法」。

涉賄選遭起訴 台南市議長邱莉莉回應了
學甲88槍擊案在逃主嫌落網 黄偉哲說話了
奇特計分 辦靈骨塔詐騙吃力不討好
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