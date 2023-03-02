南市正副議長涉賄選南檢起訴10人 黃偉哲：尊重司法 13:062023/03/02 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲（中）上午到麻豆出席活動，對於媒體詢問南市正副議長涉賄選案，他僅簡單回答：「尊重司法」。（讀者提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南地檢署偵辦台南市正副議長賄選案今起訴邱莉莉等10人，台南市長黃偉哲上午到麻豆出席活動，對於媒體詢問此事，他僅簡單回答：「尊重司法」。 涉賄選遭起訴 台南市議長邱莉莉回應了 學甲88槍擊案在逃主嫌落網 黄偉哲說話了 奇特計分 辦靈骨塔詐騙吃力不討好 #正副議長 #起訴 #10人 #黃偉哲 #賄選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 麻豆公園開闢特色遊戲場 黃偉哲主持動工 18:422023/02/24 生活 翁倩玉回台南預告辦展 黃偉哲贈蘭花邀請欣賞蘭展 19:252023/02/23 生活 辜寬敏228前1天辭世 黃偉哲：轉型正義是條漫長的路 11:122023/02/27 政治 美國在台協會幫推連假來台南 馬戲藝術節22日登場 13:422023/02/23 政治 桃園10人學測滿級分 復旦、新興各2位 04:102023/02/24 地方新聞 台南二二八紀念展 黃偉哲邀市民認識歷史 13:352023/02/24 寶島 台南40年知名「啞巴麵」老店老闆退休 交棒女兒黃偉哲親獻祝福 20:332023/02/28 寶島 黃偉哲再喊交通平權 爭取6.2億元提升南部公共運輸 18:502023/02/23 政治 悼辜寬敏辭世 黃偉哲不捨：會接棒守護台灣 11:092023/02/27 寶島 落實轉型正義 台南校園拆除「中正堂」招牌 17:192023/02/26 政治 郭再欽恐獲交保？ 地方曝台南「這些案」沒進度疑放水 09:362023/03/02 政治 台南水情轉橙燈 黃偉哲：今天少用、明天就多一點可用 12:402023/03/01 生活 全台最美果菜市場升級！ 南市府：下個月啟動冷鏈工程 11:332023/02/27 生活 邱莉莉等人遭起訴 民進黨喊尊重司法 12:562023/03/02 政治 台南志工逼近10萬大軍 2年成長5成 12:472023/02/25 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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