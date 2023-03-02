台灣房屋集團趨勢中心觀察近兩年東區商圈店面交易狀況，發現2021年共成交9筆店面，僅兩筆破億，其餘都在億元以下，而單價區間落在每坪108~271萬元不等；2022年目前共成交10筆店面，也是兩筆破億店面，最低總價的是光復南路96巷店面4200萬元，目前由美式布朗尼專賣店經營。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫後商圈發展受到衝擊，加上東區長期店租高，空置率高，近年少有高價店面交易，觀察近年交易的東區店面，有三特色，第一是「巷弄店面」，正忠孝東路門牌店面廣告效益高，但是房東取得成本也高，以目前市況來說買方接手意願也不高，算是有行無市，所以房東也惜售，市場少見交易，反倒是巷弄內的店面，既享有東區便利性，店租實惠，出租率較高。

此外，近兩年東區成交的店面總價，多半以「千萬級店面」為主流，八成都在億元以下，入手門檻低，實用效益高，反而吸引買方以長期持有觀念卡位東區。接著為「中型店面」，成交店面坪數多在35~50坪之間，較貼近主要需求，就算總坪數較大的店面，也常見切割成兩、三個小店，降低租金門檻，出租率也高，對房東而言，租金投報率也高。

第一建經研究中心副理張菱育指出，店面貸款屬於「投資型」資產，通常銀行放貸款比較保守，視申貸人的還款能力、財務狀況以及店面位置條件等來評估，若是一般店面貸款成數，大約5~7成左右；若建物用途為住宅的店面，在台北市總價7000萬元以上，還會受高價住宅貸款規定，銀行貸款成數最高4成，且無寬限期，且利率也會比一般住宅還高，貸款年限也比住宅還短，最多僅到20年。