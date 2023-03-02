Among the 27 restaurants in France that are losing Michelin stars is one from world-renowned chef Guy Savoy. https://t.co/CGGNpjNxYK — Bloomberg (@business) February 28, 2023

法國名廚薩沃伊（Guy Savoy）享有全球最佳廚師之譽，美食評鑑「米其林指南」（Le Guide Michelin）多年來將他的餐廳評為3星，但在最新版指南中被降為2星。

69歲的薩沃伊在巴黎鑄幣廠（Monnaie de Paris）開一家以他為名的「薩沃伊餐廳」（Restaurant Guy Savoy），米其林指南於2002年將這家餐廳評為3星，高評價20年來始終不墜。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，薩沃伊餐廳也連續第6年在巴黎的美食評鑑La Liste全球2023年最佳餐廳評選中居冠。

但米其林集團2月27日透過聲明證實，在下週發行的最新版法國米其林指南中，薩沃伊餐廳的3星評級已被降為2星。

薩沃伊在一場與米其林指南國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）的私人對話中得知此事；此外還有名廚庫騰索（Christopher Coutanceau），他在法國西南部拉羅雪爾（La Rochelle）的餐廳以海洋為主題，也在這次評鑑被降級。

米其林集團在聲明中說：「我們很清楚自己的決定對相關餐廳所造成的影響。我們與饕客和讀者維持以信任為基礎的關係，他們期望我們的推薦認真可靠，好讓他們在抉擇時獲得一些指引。」

米其林指南表示，正聯繫其他被降級的餐廳，但這些評級「絕非永久性」，且每年都會由審查團隊重新評估。

2019年，法國名廚維拉（Marc Veyrat）在上薩瓦省（Haute-Savoie）的餐廳「森林之家」（La Maison des Bois）被降級為2星，據說起因是他在舒芙蕾中使用的乳酪。

維拉後來控告米其林，成為第一位這麼做的廚師。但法院基於維拉未能證明自己因餐廳被降級而蒙受損失，做出對他不利的裁定。

米其林指南國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）告訴法新社，降等的原因不公開，只會與當事主廚溝通。

法新社指出，米其林降級餐廳星等常掀爭議，尤其20年前薩沃伊的好友、主廚洛瓦索（Bernard Loiseau）在自家餐廳被拔掉一星後自殺身亡。

在最新版的米其林指南裡，另有約20間法國餐廳被從兩星降為一星。

有鑑於COVID-19疫情帶來經營困難，此前米其林指南2019以來還未曾對任何人的餐廳降等。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1120302