馬來西亞掌管法律及體制改革的首相署部長阿莎麗娜（Azalina Dato' Othman Said）指出，截至今年1月，大馬選舉委員會在第15屆全國大選花費達7億2500萬令吉（約新台幣49億8687萬元）。

據大馬當地媒體報導，阿莎麗娜昨日應詢馬六甲市（Malacca）國會議員邱培棟時作出上述說明，她指出，政府原本預算舉行第15屆大選的成本為10億令吉（約新台幣68億5010萬元）；但截至2023年1月，選舉委員花費7億2500萬令吉。

邱培棟要求首相署解釋，為何選委會未出版大馬去年「第15屆大選總開銷報告書」以及「第14屆大選與2020年至2022年各州選舉報告書」的原因。對此，阿莎麗娜表示，選委會已在2022年9月出版第14屆大選報告書，而其他州屬的報告書尚在處理中。

另外，阿莎麗娜以書面方式應詢國會議員哥賓星（Gobind Singh Deo）時指出，當局將仔細研究是否讓大馬反貪會脫離首相署交由國會管轄事宜；政府將聽取多方意見，以提高大馬反貪會的效率。