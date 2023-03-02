BMW轎車車牌遭撞歪。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

BMW轎車無辜被機車追撞。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣許姓男子1日下午6點多，駕駛BMW轎車以正常車速，行經苑裡鎮中正路口時，18歲涂姓男子從巷口衝出，擦撞轎車前保險桿，涂連人帶車摔車再撞路邊電線桿，其後座的14歲鄭姓男子也傷痕累累，事發不過2秒，BMW轎車右側再被駱姓少女騎車撞上，所幸3名少年、少女都僅有輕傷，詳細肇事原因還有待警方釐清。

根據了解，許男駕駛BMW轎車前進，涂男搭載鄭男共乘1輛機車，駱女則自行騎另台機車，正當許男與涂男3人在路口交會時，涂疑似為了搶快，沒有減速跟許男的車輛發生擦撞，撞歪許車的車牌，而涂失控自撞路邊電線桿後摔車。

幾乎同一時間，駱姓少女也剎車不及，直接撞上轎車右側摔車，結果造成涂男疑似左肩骨折、鄭男則臉部多處擦傷，2人送醫目前都無大礙，駱姓少女身上則輕微擦挫傷拒絕送醫。

無辜被撞的許姓駕駛則毫髮無傷，但車子無端被撞，讓他大感無奈。而撞人的少年也反而送醫。3方肇事駕駛均無酒駕情事，初步研判是機車騎士未減速禮讓導致事故發生，詳細肇事原因及責任目前仍有待警方調查。