國發會昨公布1月景氣燈號，連續亮出3顆代表景氣低迷的藍燈；朝野立委今於立法院經濟委員會上關心，我國第15次景氣循環何時更新公布？國發會主委龔明鑫表示，3月下旬將公布第15次景氣循環高點，坦言現在處於下行風險中。

龔明鑫今赴立法院經濟委員會進行「國發會業務報告」，民進黨立委陳亭妃、國民黨立委楊瓊瓔等皆質疑，景氣循環已經近五年沒有更新，但日本2、3年會更新一次；龔明鑫表示，日前不確定景氣循環高點，才遲遲沒有公布，現在景氣循環已從高點滑落了，承諾將於3月下旬公布第15次景氣循環高點。

1月景氣燈號連續第3顆藍燈，龔明鑫認為，出口自去年第4季下滑，廠商庫存去化持續進行，預計今年「年中」，即5、6月告一段落，景氣谷底會落在這個時間點；不過，6月以後，景氣要一飛衝天仍有困難，好消息是，領先指標已有慢慢在回升趨勢，景氣應該不會再壞下去。

政府即將普發6000元現金，龔明鑫認為，對擴大內需消費會有挹注，維持經濟動能，兼顧穩定經濟民生，也能調整產業體質，估計對全年經濟成長率可達2.5％。