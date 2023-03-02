社會企業華育國際文教有限公司，在桃園龍潭租下店面作為烘培工作坊，推出「甸記」手工點心品牌。(青年局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市政府於2017年成立「桃園市政府社會企業中心」，鼓勵青年以創新的商業模式，解決社會或環境等相關的問題，為提供社會企業實質協助，今年推出「社會企業創業租金及設備補助」，放寬條件為設立8年內社企公司適用，每年最高9萬6000元辦公室租金補貼，除社會企業以外，也加入社會創新公司每年最高4萬8000元的辦公室租金補貼。

桃園市政府社會企業創業租金及設備補助，原申請資格為公司登記或立案未超過2年現擴大至8年，並提供租金補助每月最高8000元，最長補助2年，另設備補助最高20萬元，目前已支持20家社企公司創業開辦費用，總計提供超過538萬元創業補助。為讓更多公司可以獲得補助，今年起也開放登錄在經濟部中小企業處「社會創新平台」公司也可申請租金補助，每月最高4000元租金補貼，申請期間為即日起至11月30日止或補助預算用罄為止。

社會企業「華育國際文教有限公司」原為非營利組織「緬甸華文教育服務團」，提供緬甸偏鄉孩子華文教育服務，透過學習華語讓緬甸偏鄉的孩童有機會到台灣就學。該團隊自去年起接受桃園市政府輔導，透過業師輔導商品開發、行銷規畫、財務管理等，逐步轉型為社會企業公司，他們在桃園龍潭租下店面作為烘培工作坊，透過設備補助採購創業所需的烘焙設備，培育在台灣的緬甸僑生烘焙的專業技術，推出「甸記」手工點心品牌。

桃園市青年局長侯佳齡說，為解決社會或環境的問題，市府積極推動社會企業的發展，讓經濟和社會能夠並肩成長，透過輔導與補助等多元方式，幫助社會企業發展出永續的商業模式。