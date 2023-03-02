高雄港務警察總隊新造「高P63」號警艇今日啟用。（洪靖宜攝）

相較原有警艇，「高P63」號警艇設備較為先進。（洪靖宜攝）

高雄港區治安維護工作與日俱增，又得逐年淘汰老舊警艇，「高P63」號由台灣港務公司挹注442萬經費全新打造，今日進行祈福啟用儀式，這也是高港警第18艘警艇，負責二港口及第六及第七貨櫃中心，還有3月6日將啟用的高雄港旅運中心，肩負重要責任。

高雄港務警察總隊新造「高P63」號警艇今日進行祈福啟用儀式，由高雄港警總隊長梁東山率督察長黃啟仁、後勤科長阮俊杰及機動中隊長紀國安一同祈能讓員警執勤出入平安 ，並邀請高雄港務分公司總經理蘇建榮、航港局南部航務中心簡任技正黃森豐，高雄關副關務長高丁財等貴賓共襄盛舉。

去年高雄港警在危險航道維安上出勤高達4800次，港區治安維護工作與日俱增，又得逐年淘汰老舊警艇，「高P63」號由台灣港務公司挹注442萬經費全新打造，高雄港務分公司副總經理蘇建榮說，港區運作需要各單位協力，為了讓港警執勤時更有效安全，港務公司在設備精進上會給予最大支持，讓維護安全更有效更安全。

目前高雄港共有18艘警艇投入海域安全維護工作。該艘「高P63」號警艇，在今年1月7日建造完成，針對執勤需要全新設計，艙內裝修優化配置，配備2具250馬力引擎，採用全船抽真空技術，船身輕巧速度快，其中，船速最高可達40節，1小時約72公里，並使用歐洲變頻冷氣配載鋰電池，造價約442萬，為警艇樹立新里程碑。

「高P63」號警艇肩負重要責任，其中服務範圍涵蓋二港口及第六及第七貨櫃中心，還有3月6日將啟用的高雄港旅運中心，將針對大型郵輪進行航道維安。