穀保家商在111學年度高中木棒聯賽8強賽，靠著先發投手林盛恩5.2局、孫易磊後援1.1局，聯手以5比0完封平鎮高中，讓平鎮尋求5連霸提前夢碎。穀保總教練周宗志給了林盛恩70分的成績，「變化球控制力還可以更好，加上情緒也有受到主審好球帶影響，三年級了這是比較不該發生的。」

事實上原本教練團有考慮讓孫易磊先發，但考量對林盛恩信任感比較好，「先把前面戰局穩定會比較好。」賽前教練團也就設定讓林盛恩投80球，但並未告知；林盛恩則表示，原本希望能夠把6局投完，讓孫易磊7局再登板，「結果還是沒能投完6局。」

周宗志認為，今天林盛恩表現算是正常發揮，「給他打70分，因為變化球控制、壓制性沒那麼好，加上也有受到主審好球帶影響，情緒控管沒那麼好，都已經三年級了是比較不該發生。」

林盛恩認為，此役投球內容還不錯，但變化球狀況確實沒有到很好，他也提到，有了分數進帳後也改變投球策略，「讓他們打，靠守備幫忙，但主要策略還是沒變，內角球多丟一點。」

連2年在木棒聯賽8強賽對上平鎮，林盛恩認為，經過這段時間的磨練，今天再次對到平鎮不會緊張，他也指出，平鎮開路先鋒陳致語最難對付，「2好球後什麼球都幾乎碰得到，對到他很難投。」