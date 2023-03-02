日媒經濟新聞日前報導稱，國軍9成退役軍官赴陸出賣情資，這讓退輔會主委馮世寬氣得大罵「放他媽的屁」。隨後馮在立院備詢時進一步指，希望將此話翻譯給日方聽，會承受任何的後果，因為他「忍不住心中的痛」。

馮世寬接受民進黨立委劉世芳質詢時，馮世寬表示，這些退役的軍官，是沒有任何能力去大陸經商、洩露消息的，馮以自己為例，指出二級上將退伍的薪俸不低，但他與太太省吃儉用，都沒有錢去大陸做生意，「做什麼生意？擺地攤嗎？」因此馮世寬呼籲，不要去相信這些報導。

馮世寬接著說，在昨天看到這則報導後，他沒有睡好，也感嘆，國軍將領怎麼會連日本人都來污辱，所以才說了不好聽的話，表達自己憤恨，以及對國軍將領信任的態度。

而到了國民黨立委江啟臣質詢時，表示自己非常希望媒體把他今早說的「放他媽的屁」5字，翻譯給日本聽，任何後果他都願意承受，因他「忍不住心中的痛」。

針對《經濟新聞》的報導，國防部表示，國軍「為中華民國的生存發展而戰」、「為臺澎金馬百姓安全福祉而戰」，全體官兵捍衛自由民主、守護家園決心始終不變。相關報導憑空杜撰，未經查證即以聳動標題，汙衊國軍官兵氣節、分化部隊團結，徒令親痛仇快，無助臺海及印太區域和平與穩定。