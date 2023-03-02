高雄26歲來自聖露西亞的安姓男大生，日前歡慶連假到酒吧小酌，酒後騎機車返家違規遭巡邏員警盤查，安男開始用英文回答裝傻，企圖蒙混過關，不料員警正好是外文系畢業，用流利英文來回答，安男見瞞不住，只好認栽。安男酒測值0.49，全案依公共危險罪送辦；安男在派出所見到家人、女友照片，還忍不住當場落淚，悔不當初。

據了解，安男遠自聖多西露來台求學，因228連假學校沒有上課，27日凌晨，安男趁空閒時到鬧區酒吧點長島冰茶小酌，後因貪圖方便，酒後騎車返家。

安男返家途中，行經新興區中山一路與民生一路口時，違規跨越雙黃線，後方巡邏員警見狀上前盤查。

安男見員警上前，面對員警詢問證件時，還用英文對答裝傻，企圖蒙混過關，但員警正好是外文系畢業，對於英文相當流利，安男見無法如願，只好乖乖配合掏出證件給員警。

此時，員警聞到安男散發出陣陣酒味，於是用英文詢問「剛才有喝酒？」，安男見酒駕曝光，只好坦承剛才有小酌，員警聽聞後先用流利英文解釋台灣酒駕法律規定，拒測一律罰18萬、當場移置保管車輛、吊銷駕照3年、上安全講習等規定，隨後實施酒測，酒測值0.49超標，依公共危險罪現行犯上銬逮捕。

安男帶至派出所後，看著遠在海外的家人及女友的照片，自己卻因酒駕將面臨法律制裁，當場忍不住流下後悔的眼淚，對於酒駕行為感到懊悔，警方訊後依公共危險罪，移送高雄地檢署偵辦。

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