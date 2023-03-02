鳥丈爐端燒秉持「原食炭魂」風格和對於食材的講究， 以炭火直烤烹調出美味料理。(陳韻萍攝)

最快3月底，宮崎新富町5款精選食材會在台灣以健康有機為訴求的品牌門市上架銷售。(陳韻萍攝)

「中村養殖場」養鰻超過50年，最大特色為模擬自然野外環境與水質養鰻，採最佳比例飼料餵養。(慕里諾國際餐飲提供)

「宮本米」顆粒飽滿、透亮、帶有美麗光澤，曾代表宮崎縣進貢給昭和天皇。(慕里諾國際餐飲提供)

傳承70年獨門作法的「木村梅漬蘿蔔乾」，能品嘗到梅子酸香的口感。(慕里諾國際餐飲提供)

「小魚乾玉子燒」吃得到聽莫札特音樂的日曬吻仔魚。(陳韻萍攝)

期間限定「新富町限定套餐」，供應到3月6日，民眾到店點該套餐，加贈自然農法焙茶製作的「焙茶歐蕾冰淇淋」。(慕里諾國際餐飲提供)

國境解封，許多台灣人迫不及待前往日本旅遊，而日本各縣市則紛紛來台舉辦推廣活動，希望讓台人在日旅遊時能發掘更多地方特色。日本宮崎縣新富町攜手台灣慕里諾國際餐飲，將當地特色食材，包括鰻魚養殖佔全日本前三名的蒲燒鰻魚、有機JAS認證宮本米、聽莫札特音樂的日曬吻仔魚等5款首次進口來台的食材大集結，由慕里諾旗下擅長炭火與米食料理的「鳥丈爐端燒」，研發一套「宮崎縣新富町鰻魚釜飯套餐」，一套就能遍嚐新富町5種食材，3月6日前，在「鳥丈爐端燒」獨家販售。

新富町農產寶庫 優質特產首度登台

宮崎縣於2021年被認定為日本農業遺產，是日北農業發達的地區。而新富町位於日本九州的東南部，平均日照時數位居全日本第二名，全年氣候溫且陽光充足，自古以來便是農業發達的地區，也是宮崎平原最具代表性的蔬菜產區，可以說是日本農產的寶庫。當地的水果、蔬菜品質精良，尤其是香甜多汁的荔枝，甚至有單顆賣1000元日幣的高檔價格。

為了讓台灣人更熟悉新富町物產，當地官方精選有機JAS認證「宮本米」、高品質的「中村蒲燒鰻魚」、木村梅漬蘿蔔乾、聽莫札特音樂的「山西水產特上日曬吻仔魚」、「豊緑園自然農法焙茶」共5款獨特食材直接進口來台推廣。除了此次在「鳥丈爐端燒」獨賣的「鰻魚釜飯套餐」，最快3月底，這5款精選食材會在台灣標榜健康有機的品牌門市上架販售。

佔日本前3的養鰻 進貢天皇的有機米

鰻魚釜飯套餐中最重要的主角非鰻魚莫屬，精選來自養鰻魚超過50年歷史、極富盛名的「中村養殖場」，其鰻魚養殖佔全日本前三名，品質精良不在話下。養殖場裡經驗老道的職人模擬自然野外環境與水質養鰻，採最佳比例飼料餵養。而蒲燒鰻魚嚴選育養一年內的新鰻，新鰻恰到好處的油脂、彈力，宰殺後以備長炭直火炭烤，烤製過程塗上秘製醬汁，魚肉厚實飽滿又軟嫩，充分展現其鰻魚養殖佔日本前三名的美味優勢。

此外，米也是鰻魚釜飯的重點，這次來台的「宮本米」使用回歸無農藥栽培法，出自當地有40年務農資歷的宮本恒一郎之手，這款米還代表宮崎縣進貢給昭和天皇，5公斤要價近4000元台幣，主要銷售到東京和大阪。「宮本米」最大的特色是宮本恒一郎會根據稻米不同階段，細心管理水量等過程栽培，然而，宮本恒一郎從原本會施灑農藥到轉型為無農藥栽培法，整整花了10年時間才成功，歷經無數失敗挫折也不改其志，最後終於獲得有機JAS認證，還拿下日本農林水產省有機米個人賞第二名。

鰻魚釜飯以生米搭配柴魚昆布高湯慢煮，釜飯的風味純粹，就算冷掉也能保持米香與飽滿口感。這款鰻魚套餐有3吃，從原味開始品嚐，再來加上柴魚片、芥末與海苔絲等拌著吃，第三吃則是倒入高湯，以茶泡飯方式享用。

日產NO.1風乾白蘿蔔 聽莫札特的吻仔魚

套餐的開胃小菜使用冬季寒風自然風乾的白蘿蔔，為日本產量第一。開胃菜「辣炒蘿蔔小魚乾」使用「木村梅漬蘿蔔乾」、「山西水產特上日曬魩仔魚」與辣椒炒製而成，辣香引領了蘿蔔乾的鹹香甘美，很是下飯。

其中「木村梅漬蘿蔔乾」以冬季寒風自然風乾的白蘿蔔，再搭配宮崎縣內知名的「德重紅梅園家梅乾」、三年熟成梅乾醋、紫蘇，以及國產辣椒、石川縣米糠、墨西哥產天然日曬鹽共5種食材發酵熟成，越咀嚼越能品嘗到梅子酸香的口感。蘿蔔乾加入國產辣椒可是木村家70年來的獨創做法，可防止雜菌生長。

另款加入「山西水產特上日曬吻仔魚」的「小魚乾玉子燒」，口感柔嫩可口，吃得到小魚鮮美海味。由山西水產船隊於宮崎近海捕撈的鯷魚、沙丁魚等小魚，單純只添加日本產海鹽日曬而成。從漁港到加工廠只有8公尺的距離，加上日曬後冷凍保存，還會播放莫札特音樂，讓魚乾減少結晶化。從捕撈、日曬、靜置保存，每一個環節對鮮度的堅持都很執著。

3月6日前，民眾到店點「新富町限定套餐」，獨家再送同樣來自新富町「豊緑園」自然農法焙茶製作的「焙茶歐蕾冰淇淋」。這款茶葉來自20年以上不曾使用農藥、化學肥料的天然土壤，僅使用上等茶葉深度烘炒誘出豐厚香氣，同時帶有些微奶香的焙茶，此次特別製作成誘人的冰淇淋，再撒上些許被茶粉後更顯滋味濃厚，提供套餐完美收尾。