有隱情？ 公司遭槍手持M4A1步槍掃射 盧照琴失聯中 13:242023/03/02 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 盧照琴的公司今天凌晨遭邱姓男子開5槍射擊。（廖素慧翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前十大槍擊要犯綽號「瘋琴」盧照琴的公司遭邱姓男子持改造的M4A1步槍開5槍，據親友指稱，當時僅有盧的妻子在屋內，盧照琴於前幾天外出後至今行蹤不明，檢警懷疑另有隱情，正擴大追查邱嫌犯案動機，也透過管道希望連繫盧男出面協助調查。 警方查扣邱嫌犯案的改造M4A1步槍。（讀者提供／廖素慧嘉義傳真） 開槍畫面曝光！ 28歲槍手開車到場 狂掃「瘋琴」公司後急投案 開槍理由曝光！「不爽他猥褻少女」 槍手南下掃射「瘋琴」公司 前十大槍擊要犯「瘋琴」盧照琴公司凌晨遭掃射5槍 槍手攜槍自首 #盧照琴 #瘋琴 #十大槍擊要犯 #彭恰恰 #自慰光碟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 昔捲澎恰恰光碟案 盧照琴涉猥褻少女剛出獄 公司又遭開槍 08:522023/03/02 社會 228連假出發 嘉縣4大旅遊路線、嘉市騎youbike時尚遊 16:352023/02/25 生活 嘉縣8處放閃勝地 情人節浪漫遊 04:102023/02/09 地方新聞 翁章梁要追求更好 拚帶嘉縣起飛 04:102023/01/20 政治要聞 嘉縣肉品市場年後拆除 未來朝公司化經營 04:102023/01/15 地方新聞 開槍畫面曝光！ 28歲槍手開車到場 狂掃「瘋琴」公司後急投案 10:162023/03/02 社會 與死神搶命！228連假阿里山傳死亡車禍 男自撞護欄送醫不治 16:512023/02/25 社會 元月營收十強 穩軍心 04:102023/02/13 證券．權證 嘉縣拚觀光 綠委爭設白水湖休息站 04:102023/02/03 地方新聞 嘉義重大車禍！2女學生遭撞飛慘死 肇事轎車2男輕傷 16:172023/02/10 社會 前十大槍擊要犯「瘋琴」公司遭掃射5槍 警：追緝幕後藏鏡人 10:072023/03/02 社會 上櫃董事均酬 穩懋連七年稱霸 04:102023/02/01 財經要聞 《國際產業》全球市值排名 蘋果穩居No.1 騰訊重返前十大 12:182023/01/12 財經 嘉縣投入1.8億 打造多座特色公園 04:102023/01/20 地方新聞 嘉義縣1主祕、5新分局長到任 翁章梁期勉12字 17:112023/02/09 社會 嘉縣特搜大隊 拚明年取得國際認證 04:102023/02/24 地方新聞 嘉縣投入10億元 改善竹崎、梅山周邊道路 04:102023/02/04 地方新聞 嘉縣農委會祭獎勵補助 鼓勵雞農提升設備 04:102023/02/05 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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