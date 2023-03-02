前十大槍擊要犯綽號「瘋琴」盧照琴的公司遭邱姓男子持改造的M4A1步槍開5槍，據親友指稱，當時僅有盧的妻子在屋內，盧照琴於前幾天外出後至今行蹤不明，檢警懷疑另有隱情，正擴大追查邱嫌犯案動機，也透過管道希望連繫盧男出面協助調查。

警方查扣邱嫌犯案的改造M4A1步槍。（讀者提供／廖素慧嘉義傳真）