陳希聖、王琄、林雨宣、楊大正將主演《人間條件八》。（綠光創藝提供）

陳希聖、王琄合作《人間條件八》。（綠光創藝提供）

林雨宣、楊大正合作《人間條件八》。（綠光創藝提供）

吳念真感謝觀眾不離不棄走進劇院看戲。（綠光創藝提供）

綠光創藝3月1日晚間舉辦《創藝起飛》春酒晚宴，邀請一路支持綠光劇團的藝文巨擘、過去合作的幕前幕後人員參與，文化部次長李靜慧、綠光劇團創意顧問吳靜吉博士、紙風車基金會董事長小野等皆共襄盛舉。除了一同回味綠光劇團過去創造的每個美好瞬間，也對綠光創藝新的全新出發獻上祝福，盼團隊能為舞台劇IP開拓更多元、更全面的發展，繼續帶來一齣齣貼近真實生活、充滿溫度的原創劇作。春酒宴上也首度公布國民戲劇「人間條件系列」新作《人間條件八》的堅強主演陣容。

綠光創藝董事長吳念真表示，經歷了2年多的疫情重創，很開心2022能透過《人間條件七》、《再會吧北投 2.0 REVIVAL》與好久不見的大家重逢，共同感受最直接的感動與溫暖。感謝全體同仁努力不懈、各界情義相挺，成就了一齣齣精彩的作品，也要感謝觀眾在艱難時刻不離不棄，願意走進劇場看戲支持，「因為有觀眾，劇場才得以完整」。他補充，自己會成為綠光創藝董事長實在是誤打誤撞，就是順著人生可能的路線一直往前走，「很慶幸人生總是有很多很棒的人願意跟我一起工作，站出來協助指導、組織。」

吳念真說，今年劇團同樣帶來兩檔粉絲呼聲超高的舞台劇，上半年重現台灣文學劇場《清明時節》，「2023昇華版」從劇本到舞台全面升級，更邀請到游安順、張玉嬿兩位演技派擔綱新一代男女主角，與舊班底柯一正、張靜之碰撞出不一樣的火花，「疫情帶給大家許多不安與掙扎的瞬間，我們走過這些艱苦，最後釋然，就如同《清明時節》想傳遞給觀眾的韻味，學會放下，雲淡風輕，這也是為什麼再次選擇這齣戲回歸舞台的原因。」

2023下半年，真實記錄各時代生命記憶與情感、貼近大眾生活的國民戲劇「人間條件系列」新作《人間條件八》即將登場，吳念真以身邊同學朋友的LINE群組對話為靈感創作，道破人生的苦澀、矛盾與謊言。主演陣容也在春酒晚宴首度公開，包括金鐘獎女主角與女配角得主王琄、參與過多部經典電影演出的全方位演員陳希聖、滅火器主唱楊大正，以及演歌雙棲女星林雨宣，皆是綠光舞台劇的熟面孔，精湛的演技與情感流露令人印象深刻。4位演員這次在《人間條件八》搭檔飾演一家人，將現代人暗潮洶湧的家庭生態與社會寫照搬上舞台。