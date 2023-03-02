女星徐凱希從節目《我愛黑澀會》發跡，當時的藝名叫鴨子，後來轉戰主持界，前年以節目《天才衝衝衝》入圍金鐘獎。2年前公開認愛圈外男友的她，今年年初無預警認了「結束了一段感情」，引發熱議。如今卻爆出新對象是之前因阿帕契惹爭議的富二代邱柏翰，兩人不久前一起同遊韓國滑雪。對此，徐凱希經紀公司也做出回應。

徐凱希和邱柏翰此趟韓國行雖然沒有合照，不過邱柏翰限動可以看見徐凱希的身影。徐凱希經紀公司今天對此表示：「是一大群朋友出去。」那未來有機會發展嗎？經紀公司回應：「都到了適婚年齡，讓她們自己去發展。」

徐凱希和邱柏翰一起赴韓遊玩，經紀公司稱是一群人出遊。(圖/邱柏翰、徐凱希 IG)

徐凱希於今年(2023)年初，在社群平台評價去年2022年為「成長」，這一年她成為《女人我最大》的助理主持，也接到首支代言，事業收穫很不錯，但也面臨離別的感傷，「痛失了15歲的愛犬，結束了一段感情，偶爾因為過於忙碌而失去了生活」，低調地承認與2年男友分開。

徐凱希坦言低潮時很難受，「中間歷經了幾段自我懷疑過程，在不斷的修復重建後，覺得自己好像又進階了。也明白了每件事的出現，總是要教會你些什麼。」最後，她期許2023年能更勇敢面對生命中偶然出現的挑戰。