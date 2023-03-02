周嫌跟著林姓大哥經營靈骨塔詐騙，警方查扣現金及帳冊。（警方提巷）

34歲周姓男子原為靈骨塔詐騙集團幹部，但林姓主嫌7月時遭萬華警方逮捕，周當時僥倖沒被抓，但最近交了1名酒店妹女友，因疫情沒班可上，周為了供應女友開銷，糾集殘黨繼續從事靈骨塔騙局，但剛起步沒有「業績」，只好晚上兼差開白牌車貼補家用，萬華警方獲知周另起爐灶，清查後再次逮線逮捕周等4嫌，全案依詐欺罪送辦。

警方指出，林男、施男等人自稱竹聯幫天蠍堂大哥，在新北市板橋區開設「龍辰人本」禮儀公司，鎖定退休、獨居的老年人。誆騙對方投資靈骨塔，至少有5人上當，損失1500餘萬，林、施等人拿不法所得爽開名車、租豪宅，2022年7月遭萬華警方蒐報逮捕。

周男原為詐團幹部，林嫌落網後，周因當時剛好在「跑業務」拜託被害人，所以僥倖逃脫沒被抓，事後他跟其他殘黨鳥獸散去，原本周「改邪歸正」，靠跑多元計程車過活，但他和1名酒店小姐交往，女友這幾年因疫情沒班上，所以只能靠男友接濟，導致周的經濟日漸拮据。

周最後決定重起爐灶，聯繫也被抓的同夥，日前開設新公司，繼續騙老人賣靈骨塔詐騙，但經營不到1個月多，大家還在跟被害人培養感情、騙取信任，因此還沒售出任何塔位，但女友每月至少要花3萬元，周只好咬牙晚上開白牌車兼職，白天做詐騙，以此應付龐大開銷。

萬華警方經循線追查，日前前往台北市大安區、桃園市，逮捕周在內的3男1女，起獲買賣合約書等證物，因被害人指證周嫌等人，過去也曾參與行騙，雖然周辯稱「還沒開張」，警方偵訊後，仍依詐欺罪將4嫌移送法辦。