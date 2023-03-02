國防部近日預告修正《全民防衛動員準備法》，內容提及戰時媒體管制、校園動員方案等引發爭議，行政院昨強調修法未定案、無時間表。行政院代理發言人羅秉成2日重申，全動法是「非常時期法治的一部分」，戰爭、天災時適用，此番緊急措施和管制手段只會發生在實施動員時期，準備好方案後一旦進入緊急命令，法治才會有用。

針對全動法引發的爭議與討論，羅秉成表示，確實有必要加強論述，在全動法修法過程中，各界都提出很多意見，「在台灣民主社會底下，在法案預告期間本來就是在徵詢意見，還沒定案、也沒時間表」，國防部對各方意見都有所掌握，行政院也促請國防部和相關部會注意相關意見。

羅秉成強調，全動法是非常時期法治的一部分，比如災害防救法，是將非常時期定義在天災地變發生時，而全動法所談的非常時期當然含括戰爭，但總統所下的緊急命令不只限於戰爭，921大地震也是範疇之一，「緊急命令本身的內容外，要有其他法治的配套，這叫做緊急狀態的法治。」

羅秉成舉例，SARS爆發後，衛福部便修改傳染病防治法，新冠肺炎也是如此，這就是經歷各種事件的考驗後，政府在緊急狀態時如何做好法治完備是重要的。

「全動法修法目的是利於國家安全的考量，因為全動法現行規定就有分準備時期和實施時期的兩大面向。」羅秉成說，全動法較偏重於準備時期的作為，但在實施動員上規範太少，相較災防法、傳染病防治法落後，那在法制上就要完備，如何準備、如何實施這兩塊都要有完整配套，這是站在完備法治、保護國家安全的角度考慮去做。

他表示，而準備動員階段有些規定已不合時宜，如現在只列舉8個方案，「難道動員就只有這8種方案，沒有其他方案嗎？」比如說現在金融、資通訊動員都不在內，但時代發展到現在此類應變都很重要。

他強調，這些緊急措施乃至管制手段，都只會發生在實施動員時期，「你是準備好那方案，一旦開關一打開，進入警急緊急命令狀態，我們法治才能有用」，否則緊急命令一下達，不可能在上頭寫得落落長，總是要有其他法治配套來做，請國人體認國家處境。

他指出，國防部在此議題上應該與社會充分溝通，而行政院因為有全動會報，所以有一定角色，「站在此立場上，不一定要到修法完成才做改革」，院長陳建仁也特別指示，在全動會報機制下，若有不切實際和不合時宜的部分都該有所調整。

最後，他重申，絕對不會如外界所說會動員學生上戰場，將其扭曲成把學生推上戰場、製造戰爭恐懼都沒有必要，這樣的動員法治在其他民主法治國家都有，這就是平時有準備、非常時期就有備無患，平時就該有居安思危態度，無論是戰爭、災變都一樣，完備法治是政府負責任的態度，未來會審慎評估。