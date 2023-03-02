光寶科2022年合併營收為1735億元，年增5%，全年毛利率和營業淨利率為19.2%及8.7%，營業毛利、營業淨利分別達333億元、151億元，分別年增9%及16%，稅後盈餘達142億元，每股盈餘為6.19元，2022全年度獲利率和每股盈餘均創下歷史新高，公司董事會決議第4季配發每股現金股息3元，並訂3月16日為除息交易日，3月18日為最後過戶日，停止過戶期間為3月19日到3月23，除息基準日為3月23日。

目前總體經濟及產業狀況不佳，光寶科預期，今年第1季及第2季都會較去年同期衰退，但今年第1季或第2季應該是谷底，隨著庫存消化可望回到正常狀況，第3季到第4季需求才可能回升，預估今年上下半年將是45~48對比55～52。

邱森彬表示，儘管今年上半年營運將呈現年減，但我們產品組合改變，高端產品比重增加，下半年會比上半年好，全年將力拚比去年好。