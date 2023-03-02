國防部日前突然預告《全民防衛動員法》修正草案，引起各界議論紛紛，國民黨立委李貴敏也不滿地說，究竟是怎麼樣的心態，才會放任這種製造恐慌、為黨政軍控制媒體鋪路及為箝制言論鋪陳的「類戒嚴法令」強渡關山。

李貴敏今（2）日在臉書表示，美國直言避戰是所有決策者的共同責任，不斷要求台灣購買武器來防衛自己，但在民進黨的操弄下，兩岸局勢越發緊張，兵役制度從4個月延長至1年，現在竟還把歪腦筋動到未役青年上，「是打算把緊急命令常態化，為全民皆兵鋪路？讓我們的下一代上戰場？加速我們少子化的危機嗎？」

「綠色政權不知道避戰、預防戰爭，營造和平環境，是政府無可推卸的責任與義務嗎？」李貴敏質疑，民進黨執政不僅沒能擔負起兩岸良性互動的責任，甚至不祈求兩岸和平，不時挑釁大陸，唯恐天下不亂，還透過「抗中保台」散佈仇恨種子，獲取政治紅利，最後導致全民一起為錯誤的政策付出代價。

李貴敏強調百姓是無辜的，希望民進黨官員以蒼生為念，切勿輕啟戰端，更別把歪腦筋動到年輕人、孩子身上，「請綠色政權行行好，放過我們的下一代，就別拿他們當砲灰送死吧！」