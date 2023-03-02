2日上午在員林市公十七用地前，由縣長王惠美、員林市長游振雄等人主持動土儀式。(吳建輝攝)

王惠美表示，員林市南區近年加速發展，市民對於新設派出所的需求與日俱增，經過多次會勘以後，擇定員林市公十七用地。(吳建輝攝)

員林南區剛好在莒光派出所及林厝派出所的交界處，警政業務是由2所共同辦理，常常有民眾因轄區問題引發爭議，如今終於興建萬年派出所。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

近年彰化縣員林市蓬勃發展，不過東西南北4區中獨獨南區沒有派出所，縣府積極找尋用地，最終擇定員林彰南運動中心對面的公十七用地，新建「萬年派出所」，所轄人口約有2萬多人，拼湊東西南北區最後一塊拼圖，未來民眾報案再也不用長途奔波。

萬年派出所縣府編列4983萬7000元預算興建，轄區進行分割合併員林派出所、莒光派出所、林厝派出所共8個里轄區，未來萬年派出所所轄人口約有2萬3067人，規劃編制員警22人。

王惠美表示，員林市南區近年加速發展，市民對於新設派出所的需求與日俱增，經過多次會勘以後，擇定員林市公十七用地，未來落成啟用以後，市民及員警再也不用為報案或處理案件長途奔波，相信能夠有效提升打擊犯罪及服務品質。

王惠美還說，除了萬年派出所外，現在還有北斗田尾分駐所、鹿港福興分駐所正在興建，後續還有溪湖埔鹽分駐所、警察局刑事警察大樓等，也正在辦理工程招標及規劃設計。加上縣府汰換老舊警用車輛等，做警察弟兄最強後盾，全心全意做好治好、交通及為民服務工作。

員林市長游振雄表示，感謝王縣長縣府團隊解決員林南區長期以來的治安問題，員林南區剛好在莒光派出所及林厝派出所的交界處，警政業務是由2所共同辦理，常常有民眾因轄區問題引發爭議，如今終於興建萬年派出所，未來將守護南區2萬市民。