品牌廠華碩（2357）在台商用電腦市場穩坐市占龍頭，根據市調機構IDC最新統計指出，華碩2022年度在台商用筆電、商用桌機分別以31.2％、37.7％拿下市占之冠，並橫掃大型企業、中小企業及政教等三大領域。

華碩並乘勝追擊、推出搭載Intel第13代處理器版ASUS ExpertCenter D7 Tower（D700TE）桌機，同時祭出4月底前購買華碩商用系列筆電／桌機，並上官網登錄即有機會抽中台北─東京雙人來回商機艙機票（價值$92,000，共1名）。另購買ASUS Chromebook Detachable CM3（CM3000），登錄即加碼送NT$500電子禮券。

華碩商用筆電2022熱賣機款為有「高階經理人機」之稱的14吋ASUS ExpertBook B9，及「全方位商務能手」ASUS ExpertBook B5。兩機款最高皆搭載Intel Core i7處理器，通過MIL-STD 810H美國軍規測試，堅固耐用，並配備完整連接埠以滿足多場域需求。

B9以頂級鎂鋰合金機身打造，全機最輕880g起，最高配置32GB LPDDR5 5200 MHz記憶體、4TB SSD，具多工處理效能、可快速穩定進行資料存儲。B5除採用最高40GB記憶體、2TB SSD外，擁有13吋、14吋、16吋掀蓋或360度翻轉螢幕的多元選擇。

至於銷售成績最佳的商用桌機ASUS ExpertCenter D7系列，最高搭載Intel Core i9處理器，可選搭NVIDIA GeForce RTX 3060獨立顯示卡，最高128 GB記憶體、雙HDD+雙SSD配置，實現頂尖效能及絕佳擴充性。分別有Tower / Mini Tower / Small Form Factor三種升數，中型Mini Tower深受政府、學校及中小企業喜愛，金融業則青睞小型Small Form Factor。