台大前校長管中閔卸任後陸續在臉書還原「拔管」過程，管中閔今再發文表示，2018年4月19日吳茂昆接任教育部長後，曾召開跨部會議直指他是不適格的候選人，並於4月27日由時任教育部常務次長林騰蛟對外宣布，要求台大遴選委員會回到推薦資格的初審階段，直言這天是台灣高教最黑暗的一天。

管中閔今（2）日於個人臉書指出，2018年4月14日前教育部長潘文忠辭職後，吳茂昆隨即於19日出任教育部長，並在4月25日火速召開第二次跨部會會議，會議結論指他是「不適格之候選人」，認為遴選委員會的遴選組織與結果有失公正，建議教育部不予同意聘任案。

管中閔表示，該會議上所說的理由，從2018年1月就開始被廣泛討論，若理由都能成立，教育部早就可以據此駁回聘任案，何必拖上3個月？潘文忠又何必辭職？所以跨部會會議的目的只是為教育部「拔管」這個政治任務提供依據而已。

管中閔說，2018年4月27日傍晚，時任教育部常務次長的林騰蛟對外宣布，因選委員會與被推薦人有「經濟法律上重大利益未迴避」的適法疑慮，要求遴選委員會回到推薦資格的初審階段，林騰蛟還說，「目前並未發現管中閔兼職、兼課有違反重大行政規範」。這宣布讓他感到荒謬，認為教育部不敢堂堂正正在白天宣布，而是選在周五下班後由常次出面說明，當初從吳茂昆到法務部政務次長蔡碧仲、內政部前部長徐國勇，開口閉口都說他違法，那些違法證據怎麼突然之間消失不見了？管中閔形容這天是台灣高教最黑暗的一天。

管中閔表示， 教育部的正式公文直到5月4日才發出，內容寫道，因校長遴選委員會之組成與遴選程序難認與正當行政程序原則相符，要求台大迅速重啟遴選程序。

管中閔指出，他不能因為龐大壓力放棄，更不能在威脅恐嚇下低頭，若放棄了，多年來學界前輩們努力爭取的大學自治將成為泡影；他一旦低頭，社會或許就此萬馬齊喑，重新墜入威權的深淵。他說自己會如此堅持從來不是為了校長這個職位，而是為了大學自治得以延續，以及台灣曾經信仰的公義、正直和誠信能夠伸張。

管中閔強調，政府的權力或許可以阻礙學校的決定，但不能改變捍衛大學自治與學術自由的決心；政府或許可以恣意濫用權力於一時，但終將無法逃過人民和歷史的審判。他會和台大師生站在一起，面對權威，絕不妥協，「這群人可以肆意揮舞權力的棍棒，但他們絕對打不斷台大和我的脊梁骨。」