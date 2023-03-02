馬斯克（Elon Musk）入主推特後，一連串的改革、裁員事件引發諸多爭議，去年底他發起投票，承諾若有過半數的人認為他該辭去推特CEO，就會下台以示負責；沒想到，這項辭職提議獲得近6成網友贊成。而根據《Entrepreneur》報導，馬斯克最新的接班人選，可能是來自「鑽洞公司」（The Boring Company）的執行長戴維斯（Steve Davis），他不僅曾在推特裁員中扮演關鍵角色，還帶著剛出生的孩子睡在辦公室，拚命工作的態度可說是馬斯克的翻版。

公開資料顯示，現年44歲的戴維斯擁有粒子物理學和航空航天工程雙碩士學位，他從2003年開始與馬斯克合作，先是在SpaceX擔任工程師，後來獲得馬斯克提拔，於2019年開始出任「鑽洞公司」的執行長。（鑽洞公司是馬斯克旗下的高速運輸公司，計畫在地下建設「高速隧道」，解決都市塞車問題。）

據《The Information》報導，今年2月下旬，推特管理部門開始接到戴維斯的來電，詢問公司內部的傑出員工名單。當時經理們以為戴維斯的提問和年終獎金有關，直到某一天，部分員工突然無法登入工作帳號，這才發現馬斯克再度裁員——大約有10%員工遭到解雇，而且和第一波一樣，事前沒有任何預警。

在整個推特「瘦身」的過程中，戴維斯一直扮演著馬斯克代理人的角色。馬斯克讓他負責把推特的營運成本壓低5億美元，結果他藉著終止合約和重啟談判，成功減少成本將近10億美元。

除了超會幫老闆省錢，戴維斯也是出了名的工作狂。從去年10月，馬斯克以440億美元收購推特之後，戴維斯就帶著老婆和他們剛出生的寶寶，一起睡在推特的舊金山總部裡加班工作，拚命三郎的精神就和老闆如出一轍。

馬斯克先前曾表示，待找到推特新執行長後，未來他只會負責軟體和伺服器業務。儘管他和推特尚未對接班人的傳聞發表看法，但外界普遍看中戴維斯，認為他極有可能出線。

文章來源：Report: Steve Davis Is Rumored to Be Succeeding Elon Musk as CEO of Twitter
文章來源：In latest round of Twitter cuts, some see hints of its next CEO

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