花蓮縣議會今多位議員與縣府建設處一同到日出觀光香榭大道會勘，提出缺失並要求改善。（羅亦晽攝）

花蓮日出觀光香榭大道兩側坡度傾斜嚴重，每逢大雨必淹水，被縣民戲稱為香「斜」大道。（羅亦晽攝）

花蓮日出觀光香榭大道以進口且堪稱千年不壞的「花崗岩石材」鋪成，不過卻還是出現裂痕，令許多縣議員質疑工程品質。（羅亦晽攝）

花蓮日出觀光香榭大道的「花崗岩石材」鋪面，出現染色狀況，令許多縣議員質疑工程品質。（羅亦晽攝）

花蓮日出觀光香榭大道兩側坡度傾斜嚴重，被縣民戲稱為香「斜」大道。（羅亦晽攝）

斥資4.5億元的花蓮日出觀光香榭大道已完工開放通行，不過道路兩側坡度傾斜嚴重，每逢大雨必淹水，被縣民戲稱為香「斜」大道，且整體鋪面高低不平，易產生積淹現象，恐危及用路人安全，爭議不斷，工程遲遲無法驗收。花蓮縣議會今與縣府建設處前往會勘，提出諸多建議，建設處長鄧子榆也允諾會盡力改善所有缺失，完成驗收。

花蓮日出觀光香榭大道全長約770米，以市區自由街街區延伸的生活圈，包括中華路、重慶路、南濱路，及南京街、成功街、福建街、廣東街等橫向老街，整條大道以進口「花崗岩石材」鋪成，2019年4月動工，2022年10月完工，同年底開放通行。

不過香榭大道自施工至開放通行後爭議不斷，道路兩側往店家橫向坡度高達4％至8.31％，出現排水及人車通行問題；堪稱千年不壞的「花崗岩石材」染色、破碎及凹陷；大道開放通行鋪面高低不平；末端三角公園時常發生積淹情況，且草皮上有電線裸露、巨大坑洞恐造成安全疑慮，以致民怨四起。

花蓮縣議會今召開「日出香榭大道缺失總體檢」專案會議，縣議員魏嘉賢、張美慧、胡仁順、傅國淵、楊華美、韓林梅、林源富、鄭寶秀及多位市民代表、花蓮市公所等，與建設處長鄧子榆一同到現場會勘，針對民眾陳情內容提出缺失與建議。

張美慧與胡仁順認為，大道兩側傾斜不僅時常造成長者、小孩受傷，不時有騎士摔倒，且鋪面積水不退、化妝蓋板凹陷裂開，質疑整體的施工品質，張更強調，「每塊石才都是人民的血汗錢」，缺失不應由人民承擔，希望縣府能提出可行方案解決問題。

「公共工程不應讓民眾走在危險的道路上！」魏嘉賢則希望縣府能站在照顧民行的權益上，於下次專案會議呈現改善成果。

鄧子瑜也允諾建設處會盡力改善缺失，完成後才驗收工程，不過他也解釋大道兩側斜坡來由，他說，大道中央下方為長達24米的箱涵，原先兩側道路設計寬度為3.8米，但有民眾認為寬度太窄，無法路邊停車，經達成共識，才將道路加寬至現在的5.4米。

鄧子瑜坦言，道路加寬與箱涵位子重疊，在箱涵無法敲除，兩側道路需可讓水排除至水溝的考量下，只能調整兩側坡度，雖然斜面大於公共工程相關規定，不過經委請台灣省土木技師公會檢測，如將道路速限為30公里，大道能符合抗傾倒、耐磨及長時間行車的標準。