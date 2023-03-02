大陸女星黃聖依演出周星馳電影《功夫》走紅，因此有「星女郎」的封號，與巨力集團副總裁楊子結婚後便淡出演藝圈，育有2個寶貝兒子的她，如今將重心放在家庭上，近來富豪老公邀請網紅到家參觀，也讓三層樓高的豪宅內部就此曝光，不僅客廳大到宛若一座籃球場，內部金碧輝煌的裝潢，堪稱是豪華宮殿都不為過。

從網紅拍攝的影片中，可以看出不僅門口空間廣闊，加上一扇華麗的雕花大門，就讓所有人嘖嘖稱奇，踏入家中先是發現內部採挑高設計，有著古代宮廷的旋轉樓梯，客廳面積更是堪比一座籃球場， 走進飯廳時，映入眼簾的是吊在天花板上的浮誇水晶吊燈，以及可眺望美景的落地窗，中間則是放著可供20人左右用餐的大圓桌及木製椅子，看起來相當氣派。

此外，家中擺設著許多骨董瓷器，以及搶盡目光的巨型木雕金龍魚擺設，栩栩如生的模樣，讓人捨不得將視線移開，只見西式設計的豪宅，有著古色古香的氣息點綴，即便中西合璧卻不失衝突，反倒別有一番風味，另外還設有專門讓家中小孩玩樂的遊戲室，裡面不僅相當寬廣，還附上溜滑梯、籃框以及投幣式玩具車，讓人看得目瞪口呆。

黃聖依老公楊子除了演員身分，更是巨力集團副董事長兼影視董事長，據悉家族資產超過百億人民幣，個人資產也超過十億人民幣，因此黃聖依嫁入豪門成為貴婦少奶奶，下輩子不愁吃穿無疑是羨煞旁人。