后里區美光公司傳出精簡人力，勞工局立馬啟動入廠輔導離職員工轉職就業。（台中市政府提供）

后里區台灣美光記憶體股份有限公司，近期傳出精簡人力，台中市政府為協助離職員工順利再就業。勞工局長張大春說，該局與美光公司建立協處機制，並攜手中科管理局入廠輔導服務，提供就業服務、獎補助專案及徵才活動訊息，以協助離職員工媒合適當工作。

張大春說，美光公司位於中科園區屬國家科學及技術委員會中部科學園區管理局所轄管，近期美光公司宣布精簡人力，勞工局在第一時間即與美光公司聯絡，設置美光員工求職服務單一窗口及諮詢專線（04-25584691），與美光公司人資單位建立聯繫管道，積極協助離職員工轉銜就業。

張大春指出，勞工局除成立單一服務窗口外，台中市就業服務處近日更主動接洽主管機關中科管理局，共同前往該公司后里廠了解精簡人力情形及離職金給付狀況，並提供各類促進就業資源、就業獎勵金及指派專人進行一案到底服務等。

勞工局並於2月22日邀請佳凌科技公司等多家科技業廠商辦理徵才活動，積極協助美光離職員工再就業；3月10日邀請永勝光學等多家廠商在陽明市政大樓辦理徵才活動，均請美光公司於面談員工時轉知徵才活動訊息，以縮短其求職等待期。

就業服務處強調，有關協助美光公司離職員工就業專案，包含提供勞工所需就業服務、失業給付及職業訓練課程，以多角度服務方式推介其順利就業，歡迎有需要者，可致電市府后里就業服務台（04-25584691）洽詢。