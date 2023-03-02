台南地檢署偵辦台南市正副議長賄選案，今起訴議長邱莉莉、副議長林志展等10人，對於遭起訴一事，林志展表示，希望進入法院司法程序後，法官可以明察秋毫，公允審判還其清白。
南市本屆正副議長選舉涉賄選，檢方經過數月偵辦，今天起訴邱莉莉、林志展、民進黨前中執委郭再欽、台南市無黨團結聯盟顧問楊志強、市議員李文俊及友人黃怡萍、台南市區漁會理事長林士傑、市議員黃麗招、李鎮國及妻子高玫仙共10人。
台南地檢署偵辦台南市正副議長賄選案，今起訴議長邱莉莉、副議長林志展等10人，對於遭起訴一事，林志展表示，希望進入法院司法程序後，法官可以明察秋毫，公允審判還其清白。
南市本屆正副議長選舉涉賄選，檢方經過數月偵辦，今天起訴邱莉莉、林志展、民進黨前中執委郭再欽、台南市無黨團結聯盟顧問楊志強、市議員李文俊及友人黃怡萍、台南市區漁會理事長林士傑、市議員黃麗招、李鎮國及妻子高玫仙共10人。
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