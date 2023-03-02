台北、台中、高雄三地及線上展同步開展的「2023大學暨技職校院多元入學博覽會」，實體展於26日圓滿落幕，三個展區人潮通通大爆滿，舞台區表演節目 精彩無比，參展學校紛紛展現極高的熱情、祭出高額獎學金爭取優秀學生入學。主辦單位旺旺中時媒體集團大學暨博覽會，提供了一個最有效率與經濟的平台服務學子與學校，透過這個最大的實體平台，協助每年面對新型學測及108課綱的考生及家長，找到自己理想中的學校科系。

因應去年學測時許多人高分低就與分科測驗時低分高就情形發生，突顯此次學測成績與申請入學的志願選擇重要性。展覽期間北中南三地多位輔導名師在各展區針對新制學測給予同學們客觀智慧兼具的建議，不論前中後段校系採計科目、條件與倍率標準皆有變動，考生如何趁制度改變的當下掌握機會。主辦單位邀請到各領域輔導專家劉駿豪老師、張財銘老師、47老師(雲端輔導室)、繆秉哲老師、楊光祖醫生以及因應ESG就業趨勢與科系選擇的新蔓國際謝敏華董事長由淺到深分析今年考情現狀，每一場講座皆座無虛席，現場互動相當熱烈。

輔導專家張財銘老師，在展覽期間給予同學們客觀智慧兼具的建議，教考生如何趁改變掌握機會。(照片/大學博覽會提供)

除了諮詢升學、舞台區不間斷的表演與講座、學校吉祥物上台尬舞，以及透過充滿趣味性的有獎徵答轉轉樂，帶領學子家長一起認識各大學，透過學校出題問答，現場家長與考生可透過有獎徵答獲得學校環保餐具、馬克杯、帆布袋、文具、迷你音響等多項精美禮物，讓大學博覽會展現更多親和力。

各校學校的可愛吉祥物一起上台尬舞。(照片／大學博覽會提供)

旺旺中時媒體集團大學博覽會執委會長期關注台灣高等教育發展，主辦「大學暨技職校院多元入學博覽會」已邁向第28年，期許每年能延續這樣的熱情提供更優質的管道給予青年學子。2023大學暨技職校園多元博覽會，實體展2月26日雖然落幕，但線上展展期至6/30日，歡迎學子透過大學博覽會臉書與官網上方Banner 中的QRCODE進入參觀諮詢。