景氣不佳、物價高漲，各項紓困貸款卻已倒數計時，立委王鴻薇2日指出，現在物價高漲，利率也升，若是房貸、車貸紓困能延長，對民眾經濟有幫助。金管會主委黃天牧指出，相關紓困措施過去都有延長過，會回去研究是否繼續延長，「延長當然有可能」，但要去研究。

王鴻薇指出，國銀自辦個人紓困貸款申請戶數年年增，2020年有63,779戶、2021年有13萬9,567戶，2022年有17萬7,716戶，增加了三倍多，國人在疫情衝擊下，整個貸款利率又高升，有需要繼續紓困，但這個措施今年六月底就停止了，是否有可能延長？

王鴻薇指出，房貸利率創下七年新高，過去幾年金管會有疫情紓困，但只到今年6月30日為止，已有選民陳情，希望金管會與相關單位對個人紓困申請能繼續延長，本金緩繳特別是房貸部分，是否可能再延長。

黃天牧指出，相關措施過去都有延長過，會回去研究是否繼續延長，當然有可能，但要去研究。畢竟是銀行的資金，會去跟銀行公會討論，再報告，這個月研究、開會討論。

銀行局副局長林志吉指出，由於紓困貸款牽涉到各部會的條例，所以也要再研究怎麼延長。