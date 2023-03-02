國民健康署以配合母法上路為由，將「健康風險評估辦法」預告期從60天縮短為7天，國民黨立委林為洲嚴厲譴責，並要求衛福部召開至少北中南3場公聽會。（翻攝自國會頻道）★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

「菸害防制法」新法三讀通過、2月15日經總統府公布，有待行政院訂定施行日。對於國民健康署以配合母法上路為由，將「健康風險評估辦法」預告期從60天縮短為7天，國民黨立委林為洲嚴厲譴責，並要求衛福部召開至少北中南3場公聽會、聆聽各界意見，並且辦法中應納入本土健康評估，而不是放任跨國菸商拿國外資料充數。

林為洲指出，指定是菸品健康風險評估辦法預告期從60天縮短到7天，根本是圖利廠商，要讓加熱菸趕快合法化，「你們是在急什麼？你把他當成救命藥物嗎？這是加害的東西！」薛瑞元回應，由於菸害防制法施行前，相關子法都須要完成，縮短子法預告期是為了盡快施行，才能針對違法情形做處罰，並澄清沒有圖利廠商。

林為洲也質疑，健康風險評估辦法中未列入「本土健康風險評估」項目，菸商只要拿美國的、其他已開放國家的資料來審查就算了，且目前預告期已過，民間團體來不及反應意見，強烈要求衛福部應舉辦北中南各一場公聽會，勿倉促行事通過子法。薛瑞元認為，目前還在整理相關意見，民團可以持續提出想法，但若要舉辦公聽會，會導致施行日遙遙無期。

由170個團體組成的台灣拒菸聯盟共同呼籲，懇請行政院長陳建仁出面阻止，加熱菸品牌「IQOS」使用誤導性名稱申請上市，即「I quit ordinary smoking」（我戒除一般菸）之意，誤導消費者可幫助戒菸的同時，也強烈暗示改抽加熱菸可減少危害，已違反台灣法律；並呼籲政府不可妥協於美國菸草公司壓力。

台灣拒菸聯盟呼籲，指定菸品健康風險評估在即，所有菸商應以中文品牌送審，若合併使用英文名稱，政府必須依法審核品牌名稱符合母法「不得以可能使民眾認為吸菸無害健康之文字」的立法精神。

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