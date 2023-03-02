因應原物料及製造、運輸等成本持續漲價，台灣無印良品宣布自4月6日起，將調整部分商品價格，包含家具、家用、服飾配件與食品小物等逾460項商品價格進行調漲，調漲品項數約占全品項10％，平均漲幅約18％。

在漲價商品中，使用棉花素材的商品為主要漲幅較高品項，主要原因為棉花的成本在這兩年已創下11年來的新高紀錄，包含家用紡織品及服飾配件類別都有較大的漲幅。而SUS層架系列則是由於不銹鋼原物料成本居高不下，因而成為本次漲價品項數量最多，包含零件超過百件商品，調價金額也較高的系列。

台灣無印良品表示，自2018年起，陸續進行過8次商品降價，累計超過4000支品項，平均降價20％；但隨著近兩年的原物料等進貨成本不斷上漲，為確保維持良好的商品品質生產，因而進行這次的商品價格調漲。未來，MUJI無印良品仍會定期進行價格檢視的調整，持續提供良好的商品品質供應。