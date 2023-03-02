台中市龍井區日前傳出囚人案，警方 2日拘提以陳姓犯嫌為首之詐團成員共3人到案，全案詢後依詐欺、傷害、妨害自由、組織犯罪防制條例等罪，移送台中地檢署偵辦。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市龍井區日前傳出囚人案，警方 2日拘提以陳姓犯嫌為首之詐團成員共3人到案，並查扣鐵鍊、木棒、鐵鍋等證物。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中市龍井區日前傳出囚人案，21歲陳姓女子疑似被詐團成員懷疑向警方供出內情遭到囚禁與毆打，警方上月27日獲報後立即救出陳女，並組成專案小組展開查緝， 2日拘提以陳姓犯嫌為首之詐團成員共3人到案，全案詢後依詐欺、傷害、妨害自由、組織犯罪防制條例等罪，移送台中地檢署偵辦。

據了解，陳女與另外3名男子為詐騙集團車手，陳女於上月24日被警方通知至警局問詢，其手機當場被依法查扣，隨後她到龍井區中華路三段1間檳榔攤尋找同夥時，疑似因同夥懷疑她已供出內情，將她以鐵鏈囚禁，並以鍋蓋、棒球棍、木棍等物毆打她，直到27日陳女趁同夥外出利用現場遺留詐團的工作電話向其父求救，才順利被救出。

烏日警方救出陳女後，立即組成專案小組，與中市警四分局、中市刑大偵一隊合作展開查緝；經警方循線追查，1日晚間於原子街逮捕27歲陳姓男子及24歲黃姓男子2人，最後1名嫌犯21歲傅姓男子則在父親勸說下到案說明，警方另查扣鐵鍊、木棒、鐵鍋等證物，全案詢後將依照詐欺、傷害、妨害自由、組織犯罪等罪移送台中地檢署偵辦。

烏日警分局在此呼籲，詐騙集團求職徵才廣告，常見「時間彈性、輕鬆賺錢、免經驗」等誘惑字眼，社會大眾切勿相信各類賺錢容易的廣告或訊息，以免惹禍上身。詐騙手法不斷推陳出新，民眾對於周邊親友也應多加提醒或宣導，如有疑義，可撥打110、165或向就近警察機關求證或報案，警察機關對於犯罪行為絕對依法究辦，絕不寬貸，全力守護民眾人身及財產安全。