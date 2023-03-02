穀保家商2日在111學年度高中木棒聯賽8強賽，以5比0擊敗平鎮高中，讓對手尋求5連霸夢碎，林盛恩、孫易磊聯手封鎖打線，隊長劉俊緯也「以身作則」，單場3安「猛打賞」、貢獻2打點，今年高中畢業要投入中職選秀的他，也利用這段時間提升守備，讓自己更有競爭力。

穀保總教練周宗志認為，劉俊緯從黑豹旗起表現都很穩定，此役的攻擊能力也符合教練團對他的預期，「他現在表現更成熟，心態轉變、得失心不會太重。」他也提到，多數面臨選秀的球員多少因為求表現而會受到影響，「但他不會，也會去鼓勵同學、學弟。」

守備位置以游擊為主的劉俊緯，在去年U18世界盃後決定要在高中畢業後投入中職選秀，他也利用這段時間持續加強守備，周總認為，他的打擊本就是強項，有跟他討論後守備要更加油，才能跟職棒球員競爭。

劉俊緯則表示，自己的優勢是攻、守、跑3項都算平均，但守備較弱一點，尤其是在傳球部分，教練團也有給我一些策略，修正腳步。除了自身有好表現外，劉俊緯也要扛起帶領學弟的角色，昨天賽前他也在集合時跟大家說，「要收起私心以團隊為主，有團隊成績才能造就個人成績。」