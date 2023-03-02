旅居台灣多年的加拿大籍網紅Prozzie近日分享，12件外國人看不爽台灣的事情，包括城市街景老舊醜陋、房屋內部裝潢土氣、機車汽車改管、人行道被佔用、號誌燈不同步、紅燈時間超久、侮辱或毀謗他人會被告、物價高、食物口感詭異、KTV文化和無聊的夜生活等，引起網友熱烈討論。

加拿大籍網紅Prozzie近日在YouTube上分享影片說，台灣有許多令人嘆為觀止的自然美景，但城市的街景看起來很老舊，而且有些房子還會加裝鐵窗，乍看之下猶如監獄，醜到讓人不忍直視。而房屋的內部裝潢也很糟，以他居住的大樓屋齡不過15年，但裝潢土到好像是45年前的模樣。

Prozzie表示，台灣的生活步調緊湊，路上各種車子的聲音不斷，但令他罪厭煩的是那些改過排氣管的機車，噪音總是會在半夜吵醒他。而台灣被稱作「行人地獄」是有原因的，人行道經常被佔用，或者是根本不存在，導致行人必須要走在車道上，非常危險；此外，台灣的交通號誌設計真的很差，像是等100秒的紅燈、號誌不同步都是問題。

Prozzie指出，侮辱或是毀謗他人可能會被告，但在多數國家這種案件大都屬於民事法庭，但在台灣侮辱或是毀謗罪卻隸屬於刑事法庭，讓他覺得相當可笑，也很同情那些需要審理這些鳥事的法官們。

Prozzie也說，在台灣生活比想像中貴，雖然很多東西的物價比西方國家便宜，像是大眾運輸工具和飲食等，但房價、汽車價格驚人，但台灣人的薪水卻沒有跟著漲，因此他總是很懷疑台灣的年輕人是怎麼生存的。而他也認為物價問題影響到台灣的觀光業，因為大家寧可去泰國或越南等物價較低的東南亞國家玩。

Prozzie表示，台灣美食眾多，他也很愛吃，但有些食物的口感或味道，真的令他不敢恭維，像是台中的大麵羹，對他來說就像是把麵泡到爛掉的口感，他真的不喜歡；其他還有包括KTV文化，還有相對日本和韓國，平凡許多的夜生活。

影片曝光後，引起網友熱烈討論，「台灣人很認同！完美呈現台灣的真實情況，來台灣旅遊前強烈推薦必須先觀看的影片」、「我是台灣人，我覺得你說的太好了，我跟你一樣的感受，雖然我愛台灣，但是我希望台灣能改善這些缺點」、「身為台灣人完全無法辯駁，只能承認」。