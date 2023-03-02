這四名銀行家此前在俄羅斯天然氣工業銀行(Gazprombank)工作，將在3月8日出庭蘇黎世地方法院，他們被控在金融交易中未能做到盡責調查工作。
根據起訴書透露，他們沒有做出盡責調查，未能確認和指認出資金最終受益人的身份。
瑞士媒體報導，該案件涉及的金額約5000萬瑞士法朗。
這些人據了解原先為銀行高層，後來關閉了在瑞士的營運。由於瑞士公告的限制，未能指出人士身份。
俄羅斯天然氣工業銀行發言人說，無法對審理中的案件提出評論，發言人也提到被告應無罪推定。
起訴書稱，2014年俄羅斯天然氣工業銀行被開設了兩個帳戶，其中受益人為Sergey Roldugin，是俄羅斯總統普丁的密友。
法庭檔案稱，被告的銀行家沒有試圖澄清Roldugin是否是這些資產的真正受益人，或者資金來自何處。而Roldugin的對外身份為大提琴家和指揮家。
在瑞士，如果對訂約人的身份有疑問，銀行有義務拒絕或終止商業關係。
這兩個帳戶在2016年9月被關閉。
在烏克蘭戰爭爆發後，Roldugin遭到西方國家列入制裁黑名單，在瑞士也遭到制裁，Roldugin並被政府稱為是「普丁的錢包」。
瑞士檢方要求對每名銀行家各判處緩刑7個月。
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