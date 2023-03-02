上月初才重新披回藍袍的桃園市議員牛煦庭，1日宣布爭取國民黨提名參選桃園第一選區立委，立委江啟臣以影片聲援，大讚他是國民黨難得的新生代戰將。國民黨桃園市議員詹江村則點名江啟臣質疑，「而我村長詹江村呢？是過氣的戰將嗎？還是只是沾醬？」他也提及曾花四百萬選立委最終被退選一事，直呼「在你們眼中戰將的定義是什麼？」

詹江村今(2)日在臉書點名江啟臣，並提到桃園的藍營新戰將他所知是凌濤，他反問「而我村長詹江村呢？是過氣的戰將嗎？還是只是沾醬？」他感嘆表示，或許戰將在國民黨高層看在眼裏，他排不上名，又或許因為他根不正苗不紅。

「上一屆主席認為我的年紀還年輕，這一屆你們認為我年紀太大了嗎？」詹江村提到，上一屆立委選舉，國民黨在他通過初選，已經進入選舉模式，且民調領先對手鄭運鵬的時候，粗暴的徵召陳根德，「我白白花了四百多萬，你們賠我任何一塊錢嗎？」詹江村質疑，上一屆時曾承諾他，這一屆一定讓他選，這一屆卻支持剛回國民黨的新戰將，「在你們眼中戰將的定義是什麼？總統選舉期間、以及9合1的選舉，我的表現沒有辦法入你的眼簾嗎？」

詹江村感嘆表示，他是計程車司機的小孩，再怎麼付出，黨中央看到的還是根正苗紅的新生代。他從年輕為黨打仗到現在已是過氣黃花，他的戰積也就只有基層民眾認同，黨看的是父執輩在黨的份量。

詹江村隨後又再度發文質疑，選舉時候沒戰績，回來馬上可以參加初選，是量身訂作嗎？詹江村強調「我不服的是，我們在打仗，別人在扯後腿，然後江啟臣說他是戰將」。