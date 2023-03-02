土耳其、敘利亞2月6日發生強震，造成逾5萬人罹難，傷亡慘重；與印度神童阿南德同門派、台灣首席吠陀占星師李靜唯提醒，今年應該是地震超活躍的一年，接下來水星進入水瓶與土星、太陽合相，一直到3月16日才能脫離，「在這之前，全球仍要特別注意地震跟火山爆發，還有極端天候造成的水災和乾旱。」

李靜唯指出，3月12日之後，代表經濟的金星會進入牡羊與凶星羅喉合相，並受到土星相位影響，要注意美國不斷升息所造成的股市震盪與通膨衝擊；她說，牡羊座代表武力衝突，所以要特別留意，普丁單方面退出防止核彈測試的協議所帶來的影響；烏俄戰爭是否會擴大也值得觀察。

李靜唯說，3月13日火星進入雙子座後，會受到另一個凶星計都的相位影響，火星與計都屬於「意外性災害」的行星，影響範圍都落在雙子座，意味著旅遊、大眾運輸及個人交通要小心意外；另外政治、娛樂、企業界相關名人，也可能會發生令人震撼的消息。

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