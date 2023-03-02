台中市警察局交通警察大隊指出，這假訊息於2018年在網路流傳，警政署當時立即澄清是假訊息。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市警察局交通警察大隊指出，這假訊息於2018年在網路流傳，警政署當時立即澄清是假訊息。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市警察局交通警察大隊指出，這假訊息於2018年在網路流傳，警政署當時立即澄清是假訊息。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

今日LINE群組流傳1則交通違規裁罰假訊息，誤傳「本月20日起，紅燈右轉要罰5400元、闖紅燈罰款從3600至7200元、紅燈越線罰款900元，超速6000元起跳、每超速1公里加罰100元，若限速60，你開80，則需付8000元」。台中市交通警察大隊澄清，該傳言是假訊息，呼籲民眾勿以訛傳訛。

群組流傳交通違規裁罰假訊息稱，「有車沒車的人都要看，本月20日開始，再提醒各位注意 !!」，收到後記得轉發給親友們。「交通警察準備向全國違規人徵收年終獎金!」。

流言指出，本月20日起，馬上開始罰了，不管你是騎機車或者是開汽車的請注意!!全國（Taiwan）將實施紅燈越線處罰條例，凡是在等待紅燈時 超出白色禁止越線者，馬上處以900元的罰金。

中市交警表示，這假訊息5年前在網路流傳，警政署當時立即澄清是假訊息。未料，最近又有網友引用這個錯誤訊息；警方提供正確資訊，依據道路交通管理處罰條例相關規定，紅燈越線汽機車罰款900至1200元，汽機車闖紅燈的罰則不同，機車罰1800至2700元、小型車2700至4000元、大型車則為3600至5400元。

交警指出，這汽機車違規紅燈右轉罰600至900元，大型車罰1400至1800元。超過速限60公里，一般道路超速罰1200至2400元；在快速道路、國道上，則罰3000至6000元。若超速逾最高速限60公里以上，最重可罰2萬4000元、吊扣牌照6個月。警方提醒用路人，切誤聽從網路流傳，並破除假消息。