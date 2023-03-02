台灣學子走進四川 體驗中華傳統與現代文化
由上海台商子女學校一行約30人，前往四川參加農曆二月初三的文昌帝君祭典儀式並體驗中國醬文化、李白詩歌研學、航空科技展示等參訪交流內容，圍繞四川綿陽江油的歷史文化特色，體現近年來江油經濟社會文化發展成就，促進兩岸學子交往交流交融，增進情誼，共同體驗中華優秀傳統文化的魅力。
20日，在四川省綿陽江油市高新區，上海台商子女學校學子先後走進中華醬文化博覽園、四川未來之鷹航空科技公司，看展覽親體驗，在醬製作工藝流程中學子們駐足觀摩、體驗嘗試，感受傳統醬文化的魅力；在航空科技館，學子們聆聽國家現代航空科學技術發展成就，體驗日新月異的科技給經濟社會生活帶來的可喜變化。21日，在李白紀念館，台商子女們身著唐裝，向李白雕像行古禮拜謁，頌詩旗鼓：「君不見黃河之水天上來，奔流到海不復還……」學子們一邊朗誦李白《將進酒》的精美詩句，一邊聆聽李白的生平事蹟，瞭解偉大的浪漫主義詩人李白不平凡的一生。在歸來閣，學子們認真聆聽樓閣、會館的建設來歷，當得知兩處場館皆由台灣文人蔡肇祺先生及其學生捐資修建而成，他們深深感悟到兩岸文化同根同源、傳統文化源遠流長，並紛紛表示未來能繼承和發揚蔡肇祺先生的精神，多參與兩岸文化交流合作，傳播好李白文化、傳承好中華文化。隨後，兩岸學子們進行詩詞互動及投壺體驗等活動。
文昌祭祀祭典儀規 台灣學子循古禮拜謁
21日，也是農曆二月初三，台商子女學子們共同參加第六屆海峽兩岸文昌文化交流活動。活動以「中華文昌 弘德崇文」為主題，兩岸學子們同誦陰騭，慎終追遠，攜手體驗中華優秀傳統文化的無窮魅力。每年農曆二月初三是保護文運與考試順利的文昌帝君的生日，文昌帝君，又稱梓潼帝君或文昌君，其中以四川省綿陽市榟潼縣七曲山大廟被奉為文昌祖庭，不僅規模最大，且每年文昌君生日這天也吸引兩岸及世界華人前來祭拜，台灣學子也會在這天向文昌君祈求考試順利，金榜題名。本次活動由海峽會主辦，四川省台辦承辦，綿陽市台辦、江油市政府協辦。
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