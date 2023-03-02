台灣學子走進四川 體驗中華傳統與現代文化

由上海台商子女學校一行約30人，前往四川參加農曆二月初三的文昌帝君祭典儀式並體驗中國醬文化、李白詩歌研學、航空科技展示等參訪交流內容，圍繞四川綿陽江油的歷史文化特色，體現近年來江油經濟社會文化發展成就，促進兩岸學子交往交流交融，增進情誼，共同體驗中華優秀傳統文化的魅力。

20日，在四川省綿陽江油市高新區，上海台商子女學校學子先後走進中華醬文化博覽園、四川未來之鷹航空科技公司，看展覽親體驗，在醬製作工藝流程中學子們駐足觀摩、體驗嘗試，感受傳統醬文化的魅力；在航空科技館，學子們聆聽國家現代航空科學技術發展成就，體驗日新月異的科技給經濟社會生活帶來的可喜變化。21日，在李白紀念館，台商子女們身著唐裝，向李白雕像行古禮拜謁，頌詩旗鼓：「君不見黃河之水天上來，奔流到海不復還……」學子們一邊朗誦李白《將進酒》的精美詩句，一邊聆聽李白的生平事蹟，瞭解偉大的浪漫主義詩人李白不平凡的一生。在歸來閣，學子們認真聆聽樓閣、會館的建設來歷，當得知兩處場館皆由台灣文人蔡肇祺先生及其學生捐資修建而成，他們深深感悟到兩岸文化同根同源、傳統文化源遠流長，並紛紛表示未來能繼承和發揚蔡肇祺先生的精神，多參與兩岸文化交流合作，傳播好李白文化、傳承好中華文化。隨後，兩岸學子們進行詩詞互動及投壺體驗等活動。

台灣學子體驗傳統醬油製作。（圖／方偉光）

祭拜李白儀式莊嚴肅穆讓台灣學子們感受慎終追遠及貼近詩仙李白偉大的文學遺產。（圖／方偉光）

文昌祭祀祭典儀規 台灣學子循古禮拜謁

21日，也是農曆二月初三，台商子女學子們共同參加第六屆海峽兩岸文昌文化交流活動。活動以「中華文昌 弘德崇文」為主題，兩岸學子們同誦陰騭，慎終追遠，攜手體驗中華優秀傳統文化的無窮魅力。每年農曆二月初三是保護文運與考試順利的文昌帝君的生日，文昌帝君，又稱梓潼帝君或文昌君，其中以四川省綿陽市榟潼縣七曲山大廟被奉為文昌祖庭，不僅規模最大，且每年文昌君生日這天也吸引兩岸及世界華人前來祭拜，台灣學子也會在這天向文昌君祈求考試順利，金榜題名。本次活動由海峽會主辦，四川省台辦承辦，綿陽市台辦、江油市政府協辦。