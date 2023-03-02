民進黨日前通過2024大選初選時程，總統初選領表登記時間為3月13日至17日，在這麼短時間內，除了副總統、民進黨主席賴清德外，應難有其他挑戰者。港媒評論卻指出，近期綠營有將總統蔡英文的「四個堅持」納入黨綱、國防部公告修法「全民防衛動員法」等議題，被解讀是英系不想讓賴獨大，刻意猛拋議題作為干擾抑或考驗。

香港媒體《中評社》昨（1）日評論指出，根據民進黨日前通過的時程，2024總統初選領表登記時間為3月13日至17日，在這麼短的時間內，英系要想推出其他對手與賴清德競爭極難，除非中執會有人提出反對聲浪希望延期等，否則將從此定案。

評論直言，若民進黨2024初選只有賴清德同額登記，等於綠營馬上要進入賴時代、蔡英文提前跛腳。但最近有些議題似乎對賴不太有利，包括將蔡在2021年雙十國慶演說提出的「四個堅持」納入民進黨黨綱，以及國防部2月21日公告「全民防衛動員準備法」修正草案更名為「全民防衛動員法」。

針對以上二大議題，評論分析，這些都像是黨內不同派系，刻意在拋出議題考驗賴。此外，兵役延長為1年政策也將在2024年元旦上路，可能與總統大選撞期，屆時恐對民進黨候選人造成困擾。若是賴代表民進黨參選，相關議題也必成對手攻擊焦點。