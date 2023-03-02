台師大與富士通公司宣布進行合作，將運用富士通的AI感測技術與骨骼辨識處理技術，建置在台師大體操館，並由日方派遣專業技術人員至台師大進行14天技術交流，藉此國際合作契機，希望達到運動員動作精準分析、智慧場館優化與AI運動科技人才培育的目標。

台師大在運動科學研究和競技運動表現卓著，日本富士通在量子運算及人工智慧AI領域在世界也占有領先地位。台師大副校長李忠謀、台灣富士通董事長遊口証3月2日代表出席合作研究，將透過運動與ICT的結合，將人工智慧AI導入，建立體操選手的3D動作資料，運用於輔助體操選手訓練及比賽。

國科會擴大運動科學研究能量與成果橋接計畫主持人、台師大運動休閒與餐旅研究所教授陳美燕表示，行政院於2022年提出「台灣運動×科技行動計畫」（111至115年），以Sports Everywhere為願景，希望提升頂尖運動選手的競技能力、擴大國人的運動風氣，進而帶動台灣運動科技產業向上發展，這次合作為其中一項子計畫。

國內尚未導入高科技技術在體操運動上，然而為培育優秀運動員和運動科技人才做準備，勢必需將人工智慧AI導入，作為體操運動員訓練及比賽的輔助工具。

台師大與富士通合作研究內容，包括運用體操計分之AI偵測技術，提供蒐集數據所需的系統器材設備，於台師大體操館進行運動員使用測試，期間派專業技術人員協助設定器材環境和相關操作、說明，進行數據的蒐集。

透過科技輔助體操訓練，辨識體操運動員的骨骼動作和所用的體操技術；建立運動員動作的即時三維資料和高精確度的運動員肢體動作資料；即時回饋技術動作給運動員及教練進行修正調整，亦減少技術偏差所致的運動傷害；並藉由精準的評估動作之標準性，有效協助運動員及教練之訓練成效，以及建置智慧場館有效運作模式。