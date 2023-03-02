宜蘭縣預計在童玩節後、9月底前，在頭城外澳舉辦國際衝浪節，為此斥資3950萬元的一「外澳漁村衝浪街環境及在地漁業文化觀光環境整備計畫」在3月上旬開工，縣長林姿妙今天（2日）前往視察，林姿妙強調，經費縣府會有效規畫，盼外澳成為國際衝浪練習場，頭城5個漁村成為觀光亮點。

在國道5號通車後，透過濱海公路行經東北角海岸的旅次減少，頭城沿海5個漁村經濟發展受到影響，宜蘭縣政府去年獲交通部觀光局核定「蘭海鐵道五漁村─台灣最美之山海漁鐵博物館」計畫，總經費達2.2億餘元，

其中的硬體子計畫之一「外澳漁村衝浪街環境及在地漁業文化觀光環境整備計畫」經費達3950萬元，包括陸上衝浪練習場建置、北堤觀景空間環境營造，以及原來的丟丟噹廣場星空列車藝術裝置移置等設施。

縣府工旅處表示，頭城鎮是北部與東部之間的樞紐，烏石港以北有石城、大里、大溪、梗枋及外澳5個漁村、5個車站、5個漁港，各有其豐富自然資源與人文獨特性。

工旅處表示，「外澳漁村衝浪街環境及在地漁業文化觀光環境整備計畫」中的北堤觀景空間環境營造會先完工，整體工程預計今年底前完工，會持續整合外澳漁村牽罟文化、鰻寮等特色的漁村環境，完善衝浪場域的指標引導設施。

林姿妙表示，縣府希望頭城的5個漁村可以發揮功能，經費縣府會有效規畫，希望外澳能成為國際級的衝浪練習場，將來完工後會非常有亮點，期盼5個漁村能吸引觀光客，進而帶動地方文化、觀光、美食的成長。