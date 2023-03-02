中央流行疫情指揮中心公布國內新冠肺炎本土今天新增國內單日新增1萬3804例、境外299、死亡35例。指揮中心發言人羅一鈞表示，今天本土新增個案數，雖破萬例小反彈，不過比上周四同期1萬4083例，減少2.0%，未見明顯連假後回補效應，未如預期上升。

指揮中心也公布，過去7天（2／24～3／2）單日平均確診數為本土1萬1842例、境外190例、死亡43例；一周以來疫情仍呈現下降趨勢，第8周總確診數為9萬8700例，和第7周11萬4513相比，減幅仍有13.8%。

重症部分，今天新增1名兒童哮吼個案，為一名一歲女童，未接種新冠疫苗，無慢性病，2月25日發燒快篩陽性，當晚因呼吸困難、呼吸及咳嗽有雜音，嘔吐，送至急診，檢查有胸凹、氧氣濃度下降，診斷為哮吼合併呼吸窘迫，收住加護病房使用呼吸器，給予類固醇等藥物治療，目前仍在加護病房治療中。

指揮中心表示，各縣市上週本土病例平均每日新增為：新北市(2306例)，高雄市(1510例)，台中市(1419例)，桃園市(1345例)，台、南市(1,026例)，台北市(997例)，彰化縣(547例)，新竹縣(347例)，屏東縣(316例)，宜蘭縣(284例)，雲林縣(260例)，苗栗縣(258例)，新竹市(257例)，基隆市(199例)，南投縣(185例)，嘉義縣(173例)，花蓮縣(156例)，嘉義市(123例)，臺東縣(71例)，澎湖縣(29例)，金門縣(29例)，連江縣(4例)。

另上週死亡個案中，94%具慢性病史、63%未打滿3劑疫苗、93%為60歲以上。自2020年起國內COVID-19累計1006萬9539例確診、1萬8010例死亡。

指揮中心說明，全國COVID-19本土新增病例數較前一周下降，惟近幾日適逢連續假期，親友聚會及人流活動增多，恐致疫情傳播風險增加，呼籲長者等重症高風險族群疫苗接種、及早用藥。