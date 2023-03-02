台北市長蔣萬安今天前往身障就業型社會企業「建北加油站」參訪。（陳薏云攝）

台北市長蔣萬安今天前往身障就業型社會企業「建北加油站」參訪，並宣布三項身障福利政策，包括規畫定期健康檢查補助，照顧庇護工場及社企身障勞工；另外，為協助身心障礙藝人獲得更多表演空間與機會並增加收入，北市府規畫企業、團體邀北市身心障礙藝人表演補助；也會推動一站式服務，協助身障朋友在就業、創業諮詢、職務再設計、輔具服務等能獲得一次性的解決，減少舟車勞頓辛苦。

蔣萬安今天在北市勞動局長高寶華等人陪同下，前往身障就業型社會企業-建北加油站體驗一日加油員，蔣萬安表示，建北加油站是全國第3家身障就業型社會企業的加油站。他自己個人以前就會來這邊加油、洗車，這個地方經過兩年半的整修工程，是重新設計，以安全第一為主軸，符合身障朋友需求為目的，降低身障朋友工作風險。

不過蔣也提到，因為兩年半的時間整修，業績掉了四成，呼籲市民朋友可以多多到建北加油站加油洗車，讓身障朋友，有服務大家機會。

高寶華表示，陽光建北加油站的站體硬體設計，是因應身障員工需求打造，例如降低泵島高度，除兼具實用性外，亦能降低工作風險及符合職場安全衛生概念。除提供身心障礙者就業機會及優質工作環境外，也為台北市民打造一個安全、環保、舒適的加油洗車空間，成功創造公益與消費者的雙贏利多局面。

另外，蔣萬安也呼籲台北市未足額進用的842家事業單位，應積極提供身障者就業機會，勞動局將協助事業單位聘用到合適的人才。且為鼓勵企業踴躍僱用身心障礙者，對於超額雇用的單位，勞動局有超額獎勵金的補助。