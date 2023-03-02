黃西田表演經典歌曲。（年代提供）

75歲資深藝人黃西田近日帶女兒黃露瑤登上年代《那些年。那些歌》，黃露瑤出道以來就表示不想當「靠爸族」，想以實力證明自己，「別把積蓄花我身上，希望你可以養老」，沒想到黃西田笑說：「妳嫁一嫁最好」，笑翻現場所有人。

黃露瑤擁有甜美臉蛋及姣好身材，不僅在綜藝節目能看見她的身影，也在戲劇圈交出亮眼成績單，她透露其實爸爸一直都想幫她出唱片，但都被她拒絕，因為她不希望爸爸把辛苦大半輩子的積蓄都花在自己身上，「我希望他可以養老，很開心的過日子！」

黃西田聽後，罕見吐露真心話，「不希望女兒在演藝圈很辛苦，如果做得很順那很好，但不順的話會覺得『我是黃西田欸』女兒出去沒工作，人家又不用她，我會很難過耶！」但沒想到話鋒一轉，黃西田立刻笑說：「妳就好好找一個，嫁一嫁最好！」瞬間讓黃露瑤哭笑不得。 更多精彩內容請鎖定每周六、日晚間8點，於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出《那些年。那些歌》。